Ferwûne by ûngelok Jistrum, traumahely lânet op trochgeande dyk

By in ûngelok net fier fan Jistrum is woansdeitemiddei ien persoan ferwûne rekke. Twa auto's kamen op de Ryksstrjitwei troch noch ûnbekende oarsaak mei-inoar yn botsing. Ien persoan is yn sân hasten nei it sikehûs brocht. Twa oare belutsenen kamen mei de skrik frij.