Frisia hâldt op mei sâltwinning by Easterbierrum

De stilsetting fan de sâltwinning by Easterbierrum hat ek gefolgen foar it gebiet dêr. De maksimale grûndelgong bliuwt no beheind ta 22 sintimeter. It betsjut wol in tebeksetter foar Frisia, want se moatte no sâlt helje út Dútslân.

De sâltwinning yn Harns kin gewoan trochgean. Frisia wint fierders ek noch sâlt by Tsjummearum. Dêr komt op syn lêst ein 2021 in ein oan. It sâltfabryk ferwachtet mids 2020 begjinne te kinnen mei sâltwinning ûnder de Waadsee, op 3 kilometer út de kust by Harns.