Wenningboukorporaasje Accolade slút wenten yn Snits

De bewenners fan sân wenten boppe in winkel moatte mei yngong fan fannacht al in oar ûnderkommen fine, ek al omdat de skuorren yn de gevel grutter wurde. De measte bewenners bringe de nacht troch by famylje of freonen. Foar twa bewenners hat Accolade in hotel regele.

De wenningkorporaasje wol sa gau as mooglik dúdlikens oer de útkomsten fan it ûndersyk dat no dien wurdt en oer hokker maatregels der nommen wurde moatte. Accolade begrypt dat de sitewaasje slim ferfelend foar de bewenners is, mar dat de feiligens fan de bewenners foarop stiet. De bewenners wurde tongersdei ynformearre hoe't it fierder giet.