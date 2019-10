Plan om grêften yn Snits befarber te meitsjen

Doel is no dat wettersporters aansten tróch Snits farre, yn stee fan der omhinne. Om it plan te realisearjen is de Stichting Waterstad Sneek oprjochte.

Om de grêften tagonkliker te meitsjen foar boaten binne ferskate oanpassingen nedich. It giet dan benammen om it oanpassen fan brêgen. In advysburo is yntusken frege om te ûndersykjen wat der fierder nedich is.

Ein dizze moanne moatte de konklúzjes fan dit ûndersyk helder wêze.