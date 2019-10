Lêst fan lege bromtoanen? Lit it ús witte!

Bromtoan

In bromtoan is tige aaklik foar minsken, om't it lûd se wekker hâldt en de oarsaak fan it lûd faak dreech te finen is. Minsken omskriuwe it as in konstant, dreunend lûd. It is krekt as draait der in frachtwein stasjonêr, of stiet der earne in aggregaat oan.

Konsintraasje- en sliepproblemen, pine yn de holle en sels hertkloppingen. Dat kin allegearre it gefolch wêze fan leechfrekwint lûd, ek wol in bromtoan neamd. Minsken tinke dat de bromtoan wolris ôfkomstich wêze kin fan waarmtepompen. Dat soe betsjutte dat it tal klachten allinne mar tanimme sil.

Hoefolle minsken yn Fryslân lêst ha fan bromtoanen is op dit stuit noch net dúdlik. De webside Stichting Laag Frequent Geluid krijt wol regelmjittich meldingen út it hiele lân as it giet om leech frekwint lûd. Fan 2017 oant no binne dat der 49 út Fryslân.