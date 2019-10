It Fryske Gea set yn op de beskerming fan fisken

Goed de helte fan de gebieten fan It Fryske Gea bestiet út wetter. Spearpunten binne ûnder oare dat fisken de gelegenheid hawwe moatte om fan it iene nei it oare gebiet te swimmen, oftewol de fiskmigraasje. Mar der moat ek mear om fisk tocht wurde by it behear fan de natuer. Dat kin bygelyks al as der hekkele wurdt. Dat kinne je op sa'n wize dwaan dat fisken dêr net in soad lêst fan hawwe.

It nije fiskbelied fan it Fryske Gea slút goed oan op wêr't Wetterskip Fryslân ek al mei dwaande is. Der is ek oerlein mei sport- en beropsfiskers.