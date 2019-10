Filmfestival Plons wol stoffich imago dokumintêres feroarje

"Je kunt iedere keer naar een blok van 1,5 tot 2 uur waarin dan een aantal korte documentaires worden vertoond", fertelt ien fan de inisjatyfnimmers fan it festival, Froukje van Wengerden. Se is sels ek filmmakker. By elts blok is ek ien fan de filmmakkers oanwêzich, wêr't it publyk dan fragen oan stelle kin.

Fryslân is drok dwaande om it filmklimaat te ferbetterjen en hieltyd mear filmmakkers witte ús provinsje te finen. In dokumintêrefestival is in logyske oanfolling hjirop, sa fynt Van Wengerden. "Je hebt het een nodig om het ander te versterken en andersom. Om een goede maker te worden, moet je veel kijken."