Twadde part fan stedhûstoer yn Boalsert ek suksesfol nei ûnderen

Nei't de kabels oan de toer fêstmakke binne, duorre it mar sa'n tsien minuten foardat it stik op de grûn stie.

Neffens projektlieder Sietse la Roi wie dizze put wat dreger as sneon. "Dit part is twa kear sa swier en we hienen wat mear tiid nedich. Dit stik fan de toer is op it bouplak neist it stêdhûs set. Nije wike tiisdei sille de ûnderdielen op in djiplader nei de kade brocht wurde en dan mei in skip nei Snits fearn wurde om dêr opknapt te wurden."

No't de toer op de grûn stiet, is de skea troch de bûnte kjifkrobbe yn de ikehouten draachkonstruksje goed sichtber.

"Op in stik hout sjochst gatsjes fan de larve fan de bûnte kjifkrobbe, dit is dus in hiel min stik. We wisten al it bistje yn de toer siet, mar de omfang fan de skea wie net dúdlik om't we dêrfoar earst saken slope moasten."

"It docht sear"

De keale toer ropt emosjonele reaksjes op by de Boalserters. "Ik skrik derfan", seit de ien. In oar seit: "Ik wurd altyd bliid as ik Boalsert ynryd, dat fielt as thúskommen, mar dit liket raar. It docht sear."