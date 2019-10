Akkrumse hat noed oer flechtlingen op Lesbos: "Situaasje net mear te hâlden"

Moria is in kamp foar 3.000 minsken, mar der sitte 13.000 minsken, benammen Afganen. "Dizze situaasje is mei de winter foar de doar net mear te hâlden. Der sille flechtlingen stjerre."

Snein gong it mis doe't troch koartsluting brân útbruts en in frou en har berntsje omkamen. "Dêr kinne je op wachtsje, der wurdt al tiden foar warskôge. De stroomtriedden rinne oer de tinten hinne. It hiele kamp, sa fier't je sjen kinne, stiet fol mei tintsjes dêr't do en ik yn kampearje op Skylge."

Piebenga ferwachtet dat it allinne mar minder wurde sil. "As it yn de hjerst begjint te reinen, dan rinne de modderstreamen troch de tinten hinne."