"Ik ontbijt iedere ochtend met een patatje"

Dêr't oaren de dei begjinne mei in kop kofje, start direkteur Bas van Damme syn wurkdei mei in patattest. "We controleren iedere ochtend de patat op kwaliteit. Dat gaat nog met een ouderwetse smaakproef. Ondanks dat ik iedere ochtend patat eet, blijf ik het lekker vinden. Ook in het weekend wanneer ik vrij ben eet ik regelmatig een patatje", laket de direkteur.

Patatsje mayo

Yn de 150 jier nei't it earste patatsje iten waard yn Nederlân binne der ferskate soarten útfûn. Dat jildt ek foar de sauzen, dy't der by servearre wurde. Sels hâldt Van Damme it meast fan in patatsje mayo. "Dan proef je de patat het allerbeste."