CDA: "Yn Opsterlân wolle wy foaroprinne mei lytse wynmûnen"

Op de ynformaasjejûn sil in ûnderfiningsdeskundige út Grinslân fertelle oer de wynmûne op syn hiem en ek komt der in produsint oan it wurd om út te lizzen hoe't it krekt wurket.

Sijtsema: "Wy wolle graach mear witte oer lytse wynmûnen. It liket ús in goed plan ta foar Opsterlân om wat te dwaan oan it stikstofprobleem. En der binne al in soad boeren dy't wol meidwaan wolle."