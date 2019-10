Herbarium Frisicum krijt wrâldkolleksje fan Radboud Universiteit

De kolleksje fan de Radboud Universiteit drige te ferdwinen nei it bûtenlân, mar it grutste part fan it botanyske erfguod wurdt no oerlange oan it Herbarium yn Wolvegea. In lyts diel fan de kolleksje giet nei Naturalis.

It Herbarium Frisicum yn Wolvegea sammelet al jierren bedrige kolleksjes as botanysk erfguod en stelt de planten feilich as genetyske boarne en botanysk argyf.