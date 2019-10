"Ik heb er nog geen vertrouwen in dat het goed komt met de Nederlandse boeren"

Hûnderten boeren út Fryslân reizgen tiisdei nei Den Haach foar de lanlike protestaksje op it Malieveld. Anema foarme tegearre mei Jitty Zijlstra de organisaasje yn Fryslân. Se wie djip ûnder de yndruk fan alle boeren dy't út it hiele lân wei nei Den Haach kaam wiene. "Het was een prachtige dag. Ik denk dat veel mensen niet hadden verwacht dat er zo veel boeren zouden komen."

Skeptysk

Dochs is se skeptysk as it giet om de effekten dy't it protest ha sil en benammen oer de tasizzing fan lânbou-minister Carola Schouten dat de feestapel net troch de helte hoecht. "Ik moet het nog zien. Dertig procent inkrimpen is ook geen halvering", seit Anema. "Ik denk wel dat er kortingen bij de boeren neer worden gelegd."

Nije aksjes

Anema slút nije protestaksjes aksjes dan ek net út as bekend wurdt hokker aksjes de polityk tsjin de boeren nimme wol. Oft Anema dan ek wer yn de organisaasje sit fan it nije protest, wit se noch net. "Ik zei vorige week: dit is één keer en nooit weer. Maar het was zo'n groot succes, dat ik misschien toch wel weer meedoe."