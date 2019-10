Comprix wol bernesintra yn Easterwâlde, It Hearrenfean en Wolvegea

Op de basisskoallen fan Stichting Comprix docht bliken dat der hieltyd mear bern yn Weststellingwerf, Eaststellingwerf en Opsterlân binne dy't wat ekstra help nedich hawwe as oare bern. De organisaasje pleitet foar spesjalistyske berne- en ekspertizesintra yn Easterwâlde en It Hearrenfean en in spesjale foarsjenning yn Wolvegea. De basisskoalle-organisaasje jout yn in beliedsbrief oan in tal gemeenten oan dat it oanbod fan foarsjenningen foar bern dy't mear begelieding nedich hawwe net optimaal is.