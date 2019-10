Fûgelrêstperioade set útein: net by rânen del om piiptjilling te beskermjen

De saneamde fûgelrêstperioade is tiisdei úteinset en jildt foar gebieten yn de Snitser Mar, de Wite en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen. De perioade hâldt yn dat der tusken 1 oktober en 1 april net fearn wurdt mei yn gebieten dêrt giele boeien mei blauwe stickers lizze. It is in maatregel om kwetsbere en bysûndere fûgelsoarten te beskermje dy't yn Fryslân oerwinterje. De gebieten lizze inkeld by ûndjippe rânen del, nea yn fargeulen.