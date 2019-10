Nije direkteur fan Bornego College op It Hearrenfean

Op dit stuit wurket Kwakman ek al as direkteur, oan it Bataafs Lyceum yn Hengelo. Ek hat hy oare funskjes op Oscar Romera, in skoalle foar foartset ûnderwiis yn Hoorn. De skoalle jout oan him as in fernijer te sjen mei fyzje, dêrom soe hy goed op It Hearrenfean teplak wêze.