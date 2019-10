Oan de Pieter Stuyvesantweg yn Ljouwert is tiisdeitemoarn krekt foar seisen in 55-jierrige bestjoerder fan in auto troch de plysje oanholden foar in kontrôle. It die bliken dat it rydbewiis fan de man út Ljouwert al yn 2008 ûnjildich ferklearre is. De man krijt in proses-ferbaal foar it misdriuw, sa seit de plysje fan Ljouwert.