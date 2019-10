Gemeente wist al jierren fan de minne steat fan de toer fan Boalsert

'Weinig tot geen activiteit'

Sietse La Roi fan de gemeente Súdwest-Fryslân sjocht ek yn dat de gemeente wist dat der spoaren wiene fan de kjifkrobbe, mar ferskate ûndersiken seine dat der 'weinig tot geen activiteit' te finen wie. Doe't yn 2016 it plan kaam om it stedhûs fan Boalsert te restaurearjen, hie de gemeente ek net tocht dat it sa slim wêze soe mei de skea dy't it bistje oanbrocht hie.

Pas doe't it plan kaam om de draachkonstruksje te ferstevigjen en saken fuorthelle binne, waard de omfang fan it probleem dúdlik. Mei de restauraasje hopet de gemeente foar de kommende 50 jier klear te wêzen. Mar om't de toer restaurearre wurdt en der safolle mooglik oarspronlik materiaal behâlden wurde moat, is it net ûntikber dat de kjifkrobbe wer yn it hout fan de toer krûpt.

Neffens de gemeente soe der in nije metoade fûn wurde moatte sa't it bistje gjin kâns mear hat.

Op in skip nei Snits

It earste part fan de toer is ôfrûne sneon nei beneden helle. It twadde stik is woansdeitemoarn oan de beurt en nije wike tiisdei sil dat stik tegearre mei it lêste stik toer op in skip nei it restauraasjeplak yn Snits brocht wurde.