Douwe Amels útskeakele op WK Atletyk

Amels hie earder op de dei ien sprong noadich foar 2.17 meter en ek 2.22 meter die hy yn ien sprong. Op 2.26 meter gie it trije kear mis foar de Drachtster. Om de finale te heljen moast Amels 2.31 meter springe of by de bêste 12 atleten sitte.

Foar it toernoai tocht Amels noch dat de finale mooglik wie. It wie foar de twadde kear dat Amels meidie oan in wrâldkampioenskip. In moanne lyn sprong Amels foar de twadde kear syn persoanlik rekôr fan 2.28 meter.