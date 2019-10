Campus Fryslân: 83 nije studinten út 22 lannen

Campus Fryslân hat der dit jier 83 nije studinten by krigen. Dat is goed dûbel safolle as ferline jier. Dat docht bliken út de offisjele ynskriuwingssifers fan de Fryske fakulteit fan de universiteit fan Grins. Rûchwei de helte fan de studinten komt út Nederlân. De oaren komme út mar leafst 22 ferskillende lannen.