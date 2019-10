Provinsje Fryslân stekt 1 miljoen euro yn 'taskforce stikstof'

Provinsje Fryslân lûkt 1 miljoen euro út foar in spesjale 'taskforce' dy't op it Provinsjehûs oan de slach moat mei it stikstofprobleem. Deputearre Johannes Kramer wol sa gau as mooglik de provinsjale rezjyfunksje oppakke, sa't der wer fergunningen ferliend wurde kinne en de Provinsje oan it wurk kin mei in nij perspektyf foar boeren. Kramer wol dat fan ûnderen op dwaan, yn goed oerlis mei de boeren. Om it stikstofprobleem yn goeie banen te lieden moat de Provinsje ekstra meiwurkers oanlûke. It is it doel om dy 1 miljoen euro foar de 'taskforce' nei ferrin fan tiid wer by it Ryk wer werom te heljen.