Sikehûs Nij Smellinghe is mei fuortheljen lêste smookhokje folslein smookfrij

Stoptober

Mei it fuortheljen fan it smookhokje is it sikehûs folslein smookfrij. It hokje is fuorthelle op deselde dei dat stoptober begjint: 1 oktober. Jellie Miedema is 'stopcoach' en longferpleechkundige. Sy begeliedt pasjinten yn it proses om op te hâlden mei smoken en jout de kursus 'stoppen met roken'.

Tiisdeitemiddei om 15.00 oere giet Miedema live op de Facebookside fan Nij Smellinghe en kin eltsenien fragen stelle oer it ophâlden mei smoken. Minsken dy't gjin pasjint binne by it sikehûs, kinne ek help krije. "Ik verwijs iedereen die geen patiënt is naar de website ikstopnu.nl", seit Miedema.