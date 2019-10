Skouder sit Letitia de Jong dwers yn tarieding op nije seizoen

In blessuere komt foar in topsporter nea goed út, mar de timing is no wol hiel min foar De Jong. "It komt absolút net út nee, want do hast dyn skouder wol nedich mei it riden. Ik doch myn bêst om sa goed mooglik oan de start te stean fan it seizoen." Dêrfoar hat de Feanwâldster noch in oantal wiken.

In part dêrfan sil se mei har ploechgenoaten trochbringe yn it Súd-Dútske Inzell. Se hopet dan sa fit mooglik te wêzen foar it wrâldbeker-kwalifikaasjetoernoai. "Ik stean sawiesa oan de start, mar hoe hurd ik fan de line ôf bin is noch de fraach. Want de start foarsjoch ik no as it grutste probleem. Dêrnei kin ik de hân op it skouder dwaan", sa fertelt De Jong.