LIVE: Boereprotest op it Malieveld yn ekstra Fryslân Hjoed

It Malieveld yn Den Haag is tiisdei folslein yn hannen fan boeren út hiel Nederlân. Sy protestearje dêr tsjin de stikstofplannen en foar in better lânboubelied. De demonstraasje stiet fan 13.00 oere oant 15.00 oere tiisdeitemiddei pland. Omrop Fryslân stjoert fan 13.00 oere ôf live út mei bylden fan it Malieveld ôf, yn in ekstra útstjoering fan Fryslân Hjoed. De útstjoering is te folgjen op telefyzje, mar ek online fia de stream hjirûnder.