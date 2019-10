Beswieren Weststellingwerf tsjin gaswinning Noardwâlde ôfwiisd

Gaswinbedriuw Vermilion wol in boarput oan de Schapendrift by Noardwâlde opnij yn gebrûk nimme. In winningsplan rint oant en mei 2038. Neffens de gemeente nimt mei de gaswinning de kâns op trillingen yn de boaiem ta. By proefboarringen ûntstiene yn 2009 ek al trillingen.

Vermilion wie al begûn mei de tariedingen, mar moast dy fanwegen de stikstofútspraak stillizze.