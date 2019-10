LIVEBLOG: Gaos op de diken, Fryske boeren ûnderweis nei Den Haag foar protest

Mear as trijehûndert trekkers út Fryslân, Grinslân en Drinte binne op dit stuit ûnderweis nei Den Haag. Se binne al de hiele nacht oan it riden om op tiid op it Malieveld oan te kommen. Dêr demonstrearje se tiisdeitemiddei tsjin de stikstofplannen en foar in better lânboubelied. Folgje hjirûnder alles oer it boereprotest yn dit liveblog.