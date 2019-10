Christelijke basisscholen Noordwest-Fryslân beginnen met eigen kinderopvang

Een groep van veertig pedagogisch medewerkers verzorgt de opvang van de kinderen. Die groep werkte al bij de onderwijskoepel. Zij komen bij Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) vandaan en zijn nu in dienst gekomen van de scholen. Maar van verdriet is geen sprake, zegt SKF-directeur Jeannet van den Akker: "Voor de veertig collega's verandert er nagenoeg niets. Ze werkten al in de kinderopvang op de acht locaties, maar vallen niet meer onder onze verantwoordelijkheid. Voor de kinderen en ouders verandert er helemaal niets.''

Meer basisscholen worden omgetoverd tot zogeheten integrale kindercentra. Op die plaatsen werkt het reguliere onderwijs samen met kinderopvang op een vaste plaats.

CBO Noordwest-Fryslân is de koepel van zeventien basisscholen in de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden. Naast de acht scholen die de kinderopvang nu al zelf regelen, zullen nog negen andere scholen, die ook onder de koepel vallen, inde toekomst ook zelf hun kinderopvang regelen.