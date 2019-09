Agri & Foodscan Fryslân presintearre: 'Konklúzjes net hielendal nij'

De konklúzjes út de Foodscan binne net nij, seit Tineke de Vries fan boereorganisaaseje LTO Noord. It soe ek wol wat apart weze as it nij wie foar de boeren, giet se fierder, want dan witte de LTO net wat der spilet. Nettsjinsteande de oankundige boereprotesten fan tiisdei giet it wol goed mei de lânbousektor as gehiel. De boeren hawwe wol harren nocht dat by elk probleem nei harren wiisd wurde. De Vries hopet dat it yn Den Haag net eskalearret, want dan krije de boeren de publike opiny tsjin harren.