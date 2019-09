Jos van der Horst: "Smellingerlân polityk ûnbestjoerber"

Van der Horst nimt tiisdei ôfskied fan de gemeentepolityk, fanwege syn ferhuzing nei Brabân. It probleem leit net oan de amtnerij, sa't wol faker sein wurdt, mar Van der Horst skriuwt de problemen ta oan de polityk. De grutste fraksje yn de ried, de ELP, wol neffens Van der Horst alles wiidweidich bediskusjearje, sadat der frijwol gjin besluten naam wurde. Dossiers lykas dy fan it swimbad yn Drachten of de wenweinplakken bliuwe dêrtroch lizzen.