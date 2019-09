Boeren mei spandoek nei Den Haag: 'Wij zijn des kegels'

Den Haag is gekkewurk

"Oan de iene kant is it gekkewurk om hielendal nei Den Haag te riden mei de trekker," seit Romke wylst hy de kwaste oer it doek gean lit. "Mar wy wolle ek in teken ôfjaan dat wy de muoite nimme om der hielendal hinne te gean." Neffens De Jong soarget dat derfoar dat de sektor serieus nommen wurdt. "Dat is no hielendal net sa. De minsken yn de stêd meitsje de regels, wylst sy fier fan it plattelân ôf stean. Se hawwe gjin idee wat wy dogge."

Net de iennige

Romke is net de iennige dy't moandeitejûn rjochting de politike haadstêd giet. "Wy gean jûn mei in stik of hûndert boeren fuort, hoopje ik. Dan makkest it boadskip echt dúdlik. As wy dat út alle hoeken fan it lân dogge, litte wy wol in punt sjen dat we ús sterk meitsje en dat it om ús giet."