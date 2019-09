Italiaan feroardiele foar stellen bier, fisk en garnalen

Fleskes bier, fisksticks en garnalen stellen

De man sei dat er as toerist nei Nederlân takaam wie en asyl oanfrege hie om foar te kommen dat er as net winske frjemdling it lân útset wurde soe. Hy wie noch mar in pear wiken yn it lân doe't er op 15 septimber twa fleskes bier stiel by de Albert Heijn yn Drachten. Fiif dagen letter naam er by de Aldi yn Drachten fiksticks en garnalen mei sûnder te beteljen. Deselde dei fûn de Italiaan yn in bushokje in beurs mei dêryn in bankpas. Mei dy bankpas kocht er hasj, drank en sigaretten troch kontaktleas te beteljen.

Meardere identiteiten

De man is yn Nederlân noch net earder feroardiele, mar neffens de plysje is hy ek bekend by justysje yn Switserlân him ek. Hy stie bekend as ien dy't him hieltyd foar in oar útjout.

De offisier fan justysje easke seis wiken sel. De rjochter nimt dy eask oer. De man seit dat er stellen hat om't er honger hie. De rjochter koe dat lestich rymje mei it feit dat er mei de bankpas hasj, sigaretten en drank kocht hat.