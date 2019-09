Striid om perioadetitel Cambuur is 'Wedstriid fan de Wike'

De earste perioade soe de klup net allinne in ticket foar de neikompetysje opsmite, ek finansjeel hawwe je der wat oan. "It smyt de klup 50.000 euro op", wit sportferslachjouwer Andor Faber. "En dat kin in klup as Cambuur goed brûke. Mar de ploech fan Henk de Jong is wol ôfhinklik fan NAC Breda. Dy moatte ferlieze of lykspylje tsjin NEC en dan moat Cambuur sels winne."

De wedstriid tusken Cambuur en Excelsior is freedtejûn om 20.00 oere live te folgjen by Omrop Fryslân op 'e radio. Ek hâlde we jo op de hichte fan it ferrin by NAC-NEC. Dat alles is ek te folgjen yn in liveblog freedtejûn.