Sportcast: "Ik haw in foarkar foar gjin penalty foar VVV "

SC Hearrenfean wûn mei 3-0 fan VVV-Venlo. Roelof de Vries fûn it spul fan de Friezen net echt geweldich: "Hearrenfean wie wol better as VVV, mar it wie net echt goed." VVV krige healwei de earste helte in strafskop. Neffens Erwin Zeinstra is it dreech om te sizzen oft dat terjochte wie: "Der is kontakt, dus je kinne him jaan, mar as ik it sa besjoch, haw ik in foarkar foar gjin penalty."