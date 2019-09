GGD: Gjin sûnensrisiko omwenners metaalhannel en ekopark

Aktuele waarnemingen needsaaklik

De partij Heerenveen Lokaal luts ferline moanne oan de bel oer de situaasje. Se binne der no noch net gerêst op. Age Hartsuiker: "Wy binne bliid mei dit rapport, mar it is basearre op âlde waarnimmingen. Wy wolle in ferfolchûndersyk as de bedriuwen yn bedriuw binne, dus mei aktuele waarnimmingen. Wy kinne ús goed foarstelle dat minsken ûngerêst binne as se stofwolken sjogge dêr't metaal yn sitte kin. "

"FUMO hat faald"

Hartsuiker: "It miljeu is it petear fan de dei. As der earne fynstof sit, dan wurdt gau aksje ûndernommen. De FUMO moat sokke dingen kontrolearje en de gemeente dêrfan op de hichte bringe." Hy fynt dat de Fumo transparanter wêze moatten hie. "De Fumo hat hjiryn faald."