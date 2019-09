Plysje fynt jonge katten yn de kliko yn Koatstertille

politienoordoostfryslan

#Kootstertille - Kittens gedumpt. Deze kittens zijn ongeveer 10 weken oud. De kittens zijn waarschijnlijk al op vrijdagavond gedumpt, in een kliko aan de Casimirstrjitte, in Kootstertille. Ze waren met z'n drieën. Moeder zat naast de kliko te waken. Één kitten is helaas ontsnapt. De derde kitten (cypers) loopt vermoedelijk nog ergens in Kootstertille rond met de moeder. Ook lagen er 3 dode zebravinken vlak bij de kliko waarin de kittens zijn gevonden. Wie weet van wie deze kittens kunnen zijn (mogelijk in combinatie met aangetroffen zebravinken)? Bel 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000 Zaaknummer: 2019260411