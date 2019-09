Lytse wenningen hieltyd populêrder, mar hoefolle binne der no echt yn Fryslân?

Yn guon Fryske gemeenten is wol ynteresse om lytse wenningen te bouwen. Yn Achtkarspelen bygelyks hawwe ynteressearren in oanfraach dien. De gemeenteried moat dêr lykwols noch oer te set.

Ek yn de gemeente Hearrenfean is belangstelling. De gemeente is dêr noch yn petear mei inisjatyfnimmers. It is net dúdlik oft dat ek liede sil ta konkrete plannen foar de bou fan 'tiny houses'. Itselde jildt foar Harns. Yn dy gemeente wurdt ynkoarten ek praat oer lytse wenningen en oer wêr't dy dan krekt komme moatte.

Measte gemeenten net

Yn it grutste part fan de Fryske gemeenten steane lykwols gjin 'tiny houses'. Der binne yn dy gemeenten foarearst ek gjin plannen of oanfragen. It giet om It Amelân, Dantumadiel, De Fryske Marren, Eaststellingwerf, Flylân, Noardeast-Fryslân, Opsterlân, Skiermûntseach, Skylge, Smellingerlân, Waadhoeke en Weststellingwerf.

Ferskate gemeenten jouwe wol oan it ûnderwerp mei te nimmen yn de wenfisys dy't se oan it ûntwikkeljen binne. Yn Noardeast-Fryslân hat ferline jier ek wol in gearkomste west om te peilen oft minsken ynteresse hiene yn 'tiny houses'. Neffens de gemeente wie dy ynteresse der doe lykwols net.