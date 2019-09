Sealterfrysk: de taal dy't hast útstoarn is

In groep fan sa'n tritich Dútske Ost-Friezen wie dit wykein yn Fryslân, om ûnder oare de betinking fan de Slach by Warns by te wenjen. Se fiele harren ek Frysk, mar ien fan harren talen, it Sealterfrysk, is útstjerrende. Mei it 'Ostfreesk Platt', it Saksyske dialekt dat liket op wat se yn Grinslân prate, giet it better.

André Freimuth wennet yn it Dútske Ost-Friesland, yn Krummhörn by Emden. Dêr en by Aurich, Leer en Witmund wenje minsken dy't Ost-Fries prate, dat liket op Grinslanners en yn Saterland wenje minsken dy't Sealterfrysk prate, dat wat mear liket op ús Frysk.