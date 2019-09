Miedloane yn De Westereen bliuwt iepen mei de spits

It beslút om de dyk ôf te sluten wie naam 't de ferkearsdruk mei de iepenstelling fan de Sintrale As ferdûbele is. De ynwenners fan De Westereen wiene it der lykwols foar in grut part net mei iens. Ek de plysje stie negatyf tsjinoer it plan.

De ferkearsfeiligens fan de dyk sil no opnij besjoen wurde troch de gemeente yn gearwurking mei omwenners, de provinsje en belanghawwenden. In mooglike oplossing soe in werynrjochting fan de Miedloane wêze.