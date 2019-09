Hynstekeuring fan it KFPS yn rekôrtempo útferkocht

It duorret noch 100 dagen foar't it evenement úteinset, mar no al binne alle kaarten foar de Hynstekeuring fan it Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek útferkocht. En dat is earder as oare kearen. De ôfrûne jierren binne de eveneminten fan it KFPS enoarm yn populariteit omheech gien.