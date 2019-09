Monteurs helje lêste bernesyktes út nije brêge yn Burgum

Bernesyktes

Om der wis fan te wêzen dat alles it goed docht, hawwe ferskate monteurs kontakt mei elkoar fia portofoans. Se besjogge allerhanne saken dy't foar steurings soarjge kinne. Tink oan wetter yn de kelders of wetter yn in kabel. Steneker: "It is en bliuwt technyk, mei bernesyktes. It bart wol faker dat wy by nije brêgen yn it begjin soksoart lytse steuringen tsjinkomme."