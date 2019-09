Durk Hibma tige hommels ferstoarn

Doe't It Fryske boek yn 2010 opgie yn Tresoar ferliet Hibma de stifting. Yn syn doarp Kûbaard wie er ek aktyf by ferskate ferienings foar de doarpsmienskip. Neffens Doarpsblang Kûbaard hat Hibma him yn de tweintich jier dat hy yn it doarp wenne, ûntwikkele fan nijkommer oant in echte Kûbaarder.

Ikoan fan de Slachtemaraton

Ek wie Hibma belutsen by de organisaasje fan de Slachtemaraton. De organisaasje beskriuwt Hibma as in grut rinner, entûsjast meitinker, betûft organisator en in ikoan fan de Slachtemaraton. Hibma waard in fanatyk kuierder nei't er ophâlden wie as direkteur fan It Fryske boek. Yn 2016 rûn hy de Slachtemaraton mar leafst twa kear op ien dei.

Durk Hibma soe 8 novimber 70 wurden wêze.