Kringloopwinkel Drachten ferhûzet nei de oare kant fan de dyk

Direkteur Jelmer Kooistra is al fan sân oere moarns warber om alle guod dat noch yn de âlde winkel stiet oer te bringen nei it nije gebou. It swierste guod is al ferhûze. "Wy binne al in pear wiken dwaande, want jo moatte de saken goed tariede. Mar der moat noch wol it ien en oar barre. Wy ha wurk genôch."

Folop frijwilligers

Om genôch frijwilligers te finen foar de grutskalige ferhûsdei, die kringloopwinkel 'Hart in Friesland' ôfrûne wiken in oprop. Dêr kamen sa folle reaksjes op, dat de direkteur sels 'nee' ferkeapje moast.

Grutter en better tagonklik

De kringloopwinkel op it Drachtster yndustryterrein groeide de ôfrûne jierren út syn jaske. Kooistra: "De nije lokaasje is grutter en boppedat better tagonklik foar minsken mei in beheining. Ek dat fine wy tige wichtich."