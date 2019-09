Kraan yn Harns slim skansearre troch hurde wyn

No't it ljocht wurdt, is goed te sjen dat de kraan boppe-yn knakt is. Op dit stuit wurdt de kraan demontearre. Tichelaar: "Wy helje de boel nei ûnderen om te sjen wat der krekt bard is."

Oer de oarsaak wol Tichelaar net spekulearje. "It is noch net te sizzen oft it troch de hurde wyn komt. It waait wol faker hurd yn Harns. Dus wy binne ek benijd, mar dat witte wy pas as de boel nei ûnderen helle is."