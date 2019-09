Big Brother op de Waadsee: mear as hûndert fûgels wurde rjochtstreeks folge

It giet om in ûndersyk fan it Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), dat graach witte wol hoe't de mientsen reageare op de feroarings yn de Waadsee. It Nederlânske wurdt foar mients is kanoet.

It Waadseegebiet is fan grut belang foar fûgels. Sûnt dizze simmer binne 160 mientsen mei in stjoerderke rjochtstreeks te folgjen. No al is te sjen dat de fûgels fier fleane moatte om oan fretten te kommen. It giet bytiden om ôfstannen fan sa'n 80 kilometer.

Der binne yn totaal 26 ûntfangers aktyf. Se steane allegearre op it westlik Waadgebiet.