Folkert-Hans wol winne mei 'de taal fan muzyk'

Der binne yn totaal fyftjin kânshawwers by Liet 2019. De kommende twa wiken is ien fan dy ferskes live by Omrop Fryslân op de radio te hearren. Dêrnei kin it publyk op de webside fan Liet de favorite artyst kieze. De twa dy't de measte stimmen krije, komme yn de finale.

Snein wie Folkert-Hans Tolsma mei Berend Riemersma en Rick Heida te hearren yn it radioprogramma Snein yn Fryslân.