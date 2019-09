Omrop TIP: In ûnwennich jier

Willemsma is in ferneamde keunstner yn Fryslân en syn wurk is oars en eigenwiis. Gelokkich mar. En dan is der samar ynienen in hiel soad oandacht en belangstelling foar him en syn wurk. Hy sjocht der suver fan op. Der komt in eksposysje fan syn nea earder fertoande wurk yn Obe.

De dykstimpel komt yn de stegers en wurdt restaurearre. Der binne lêzingen, muzyk, poëzy en in gesellige busreis op in moaie snein. Want: de keunstner hat syn jierdei en wurdt santich dit jier. Alle reden foar in tefreden gefoel en in grut feest soene je sizze.

Mar nee. Der binne oare dingen dy't him pleagje.