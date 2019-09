Dútske OstFriezen by Slach by Warns

De gasten prate Ost-Frysk en SaterFrysk. It SaterFrysk is ien fan de meast bedrige talen fan de wrâld en ek ús Frysk stiet ûnder druk, sa wie it boadskip. Alders moatte it foarbyld jaan oan bern. Dan hoege Nederlânske, Ingelske of oare ynfloeden gjin bedriging te wêzen.

In groep fan sa'n 30 Dútske OstFriezen wiene in wykein yn Fryslân. Se wolle ferbining sykje mei Friezen om harren eigen taal libjend te hâlden. It Saterfrysk wurdt hyltyd minder sprutsen, der binne noch sa'n 1500 minsken dy't it prate.