Warner Hahn: "3-0 is wel een aardige uitslag als je op teletekst kijkt"

Trainer Johnny Jansen wie nei ôfrin fan it duel ferromme mei de oerwinning. "We zijn zeker blij. We houden hier de nul, scoren drie keer, dan heb je het gewoon goed gedaan." Dochs wie Jansen net tefreden oer it spul fan syn ploech. "We verliezen de controle op de wedstrijd omdat we in balbezit heel slordig waren. Dan krijgen ze teveel ruimte om te voetballen."

Hearrenfean kaam al betiid op foarsprong nei twa doelpunten fan Chidera Ejuke, mar drukte dêrnei net troch. "We laten zoveel momenten liggen dat we counters kunnen plaatsen. Daar moeten we nauwkeuriger in worden. Nu is het tóch hectisch, het is tóch nog billenknijpen."