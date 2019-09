Hearrenfean pakt twadde oerwinning fan it seizoen

Hearrenfean gie fûl fan start tsjin de ploech út Venlo. Al nei sân minuten skeat Joey Veerman de bal fan ôfstân op de latte. In minút letter wie it wol raak, doe't Ejuke de 1-0 makke nei goed wurk fan Floranus. Fiif minuten letter, noch hieltyd yn it earste kertier, makke keeper Kirschbaum fan VVV in grutte fout, wêrtroch Ejuke der 2-0 fan meitsje koe.

It like derop dat Hearrenfean de wedstriid ûnder kontrôle hie, mar kaam nei dik tweintich minuten dochs yn de problemen. Nei in lytse oertrêding fan Botman gie de spits fan VVV, Haji Wright, nei de grûn. Skiedsrjochter Gözübüyük fûn it genôch foar in penalty. Wright naam dy sels, en seach hoe't keeper Warner Hahn fan Hearrenfean de bal knap út syn goal helle.

Fluitkonsert fan thúspublyk

Mei twa doelpunten foarsprong koe Hearrenfean de earste helte ienfâldich útfuotbalje, en dat die de ploech fan Johnny Jansen dan ek. De lêste pear minuten hie VVV wol in optysk oerwicht yn it fjild, mar de oanslutingstreffer levere dat net op. De thúsploech krige dan ek in fluitkonsert fan it eigen publyk doe't Gözübüyük fluite foar de rêst.