ONS Snits pakt puntsje nei in reis fan 285 kilometer

ONS en tsjinstanner Goes wiene beide it seizoen net goed úteinset. De Snitsers wiene foar de wedstriid de nûmer lêst fan de tredde difyzje, de ploech út Seelân stie ien plakje heger. It wie ONS dat de earste klap útdielde, doe't Sam Crowther in minne bal yn de ferdigening fan Goes ûnderskeppe koe. Efkes letter like it op deselde wize wer mis te gean foar Goes, mar keeper Meulensteen brocht dizze kear rêding.

It like derop dat Snits de foarsprong nei it skoft bringe koe, mar dat wie bûten Steve Schalkwijk rekkene. Hy skeat oan de ein fan de earste helte raak, en sette de 1-1 rêststân op it boerd.

Penalty foar ONS

Tsien minuten nei it skoft kaam ONS wer op foarsprong. Sam Crowther waard yn it strafskopgebiet ûnderút helle en fersulvere dêrnei sels de penalty.